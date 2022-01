Lunedì 17 gennaio è il giorno del "blue monday" (Di domenica 16 gennaio 2022) Il terzo Lunedì di gennaio sembrerebbe essere il giorno più triste di tutto l'anno. Per il 2022, quindi, è Lunedì 17 gennaio. Che sia una trovata pubblicitaria o meno, fatto sta che i tabloid inglesi... Leggi su europa.today (Di domenica 16 gennaio 2022) Il terzodisembrerebbe essere ilpiù triste di tutto l'anno. Per il 2022, quindi, è17. Che sia una trovata pubblicitaria o meno, fatto sta che i tabloid inglesi...

Advertising

GiovaQuez : Autotesting da lunedì 17 gennaio in Emilia Romagna, con la possibilità, in caso di tampone rapido eseguito in propr… - Europarl_IT : La cerimonia di commemorazione del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli si terrà all'inizio della sessio… - raicinque : La scrittura dei primi racconti di Ernest Hemingway e di opere indimenticabili come Fiesta o Addio alle armi. Sciar… - armidago68 : RT @luisa83156856: È stata data l'autorizzazione dalla questura centrale di Roma per la manifestazione di lunedì 24 gennaio 2022 in Piazza… - ettore_raimondo : @micheleleccese Ed io dico che domani lunedi 17 gennaio il sole sorgerà. ne sono sicuro al 100%. -