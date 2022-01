LIVE Tunisia-Mauritania 2-0, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: inizia il secondo tempo! (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46? inizia il secondo tempo! 18.03 Cambio Mauritania: fuori Kamara, dentro Ba. 17.47 Finisce il primo tempo: Tunisia in vantaggio sulla Mauritania per 2-0 con i gol di Mathlouthi e Khazri. Tra meno di un quarto d’ora, la ripresa, sempre LIVE su OA Sport! 45+2? Ammonito Slimane per un fallo. 45+1? Punizione di Maaloul, esce Diop con i pugni. 45? Due minuti di recupero. 44? La Tunisia prova a chiudere in attacco il primo tempo. 42? KAMARA! Vuole il pallone a giro oltre la barriera ma va largo. 40? Idrissa messo giù dopo un’azione insistita della Mauritania, punizione interessante. 37? Ammonito Ifa, ma anche Kamara per proteste. 36? Diop, palla al piede, rischia ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46?il18.03 Cambio: fuori Kamara, dentro Ba. 17.47 Finisce il primo tempo:in vantaggio sullaper 2-0 con i gol di Mathlouthi e Khazri. Tra meno di un quarto d’ora, la ripresa, sempresu OA Sport! 45+2? Ammonito Slimane per un fallo. 45+1? Punizione di Maaloul, esce Diop con i pugni. 45? Due minuti di recupero. 44? Laprova a chiudere in attacco il primo tempo. 42? KAMARA! Vuole il pallone a giro oltre la barriera ma va largo. 40? Idrissa messo giù dopo un’azione insistita della, punizione interessante. 37? Ammonito Ifa, ma anche Kamara per proteste. 36? Diop, palla al piede, rischia ...

