LIVE – Trieste-Reggio Emilia 23-22, Serie A1 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 16 gennaio 2022) La DIRETTA testuale di Allianz Pallacanestro Trieste-UNAHOTELS Reggio Emilia, valida per la 14esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. La formazione di coach Ciani arriva da due vittorie consecutive e sta fin qui conducendo un campionato esemplare, occupando attualmente la terza posizione in classifica. Qualche difficoltà in più per gli ospiti, che alternano un ottimo rendimento in Europa a qualche inciampo di troppo in campionato, nonostante sia in piena lotta per la zona playoff. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di domenica 16 gennaio, con Sportface che vi fornirà un LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA PROGRAMMA 14^ GIORNATA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV ... Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) Latestuale di Allianz Pallacanestro-UNAHOTELS, valida per la 14esima giornata dellaA1di. La formazione di coach Ciani arriva da due vittorie consecutive e sta fin qui conducendo un campionato esemplare, occupando attualmente la terza posizione in classifica. Qualche difficoltà in più per gli ospiti, che alternano un ottimo rendimento in Europa a qualche inciampo di troppo in campionato, nonostante sia in piena lotta per la zona playoff. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di domenica 16 gennaio, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA INPROGRAMMA 14^ GIORNATA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE INTV ...

zazoomblog : LIVE – Trieste-Reggio Emilia 4-6 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Trieste-Reggio #Emilia #Serie - zazoomblog : LIVE – Trieste-Reggio Emilia Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Trieste-Reggio #Emilia #Serie - brezzone_ : @RichiMasu Visto visto... Io Salmo lo vidi Live a trieste in un piccolo club quando uscì Midnite. Da lì ho capito c… - __FahreN_ : RT @DiscoverTrieste: Buon weekend da piazza Unità d'Italia a Trieste ancora illuminata a festa in occasione del Capodanno Ortodosso! Live… - fjloureiro : RT @DiscoverTrieste: Buon weekend da piazza Unità d'Italia a Trieste ancora illuminata a festa in occasione del Capodanno Ortodosso! Live… -