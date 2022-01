LIVE Sport Invernali, risultati 16 gennaio in DIRETTA: Sofia Goggia farà il superG, tra poco lo slalom (Di domenica 16 gennaio 2022) SEGUI LA DIRETTA SU OA Sport CON UN SOLO CLICK PROGRAMMA Sport Invernali 16 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Sport Invernali di oggi, domenica 16 gennaio 2022. Saranno di scena le gare di Coppa del Mondo per sci alpino, salto con gli sci, combinata nordica, freestyle, biathlon, bob (valide per gli Europei), slittino e slittino naturale. Ci saranno inoltre l’IBU Junior Cup di biathlon ed il Gala degli Europei di pattinaggio artistico. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale degli Sport Invernali: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 16 gennaio 2022, con la ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) SEGUI LASU OACON UN SOLO CLICK PROGRAMMA16Buongiorno e benvenuti allatestuale deglidi oggi, domenica 162022. Saranno di scena le gare di Coppa del Mondo per sci alpino, salto con gli sci, combinata nordica, freestyle, biathlon, bob (valide per gli Europei), slittino e slittino naturale. Ci saranno inoltre l’IBU Junior Cup di biathlon ed il Gala degli Europei di pattinaggio artistico. OAvi propone latestuale degli: tutti idelle gare di oggi, domenica 162022, con la ...

