LIVE Sonego-Querrey, Australian Open 2022 in DIRETTA: quarto match dall’1.00 (Di lunedì 17 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sonego-Querrey Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match Lorenzo Sonego-Sam Querrey, valevole per il primo turno dell’Australian Open 2022. Esordio nel primo Slam dell’anno per il piemontese. Si apre il torneo di Lorenzo Sonego, che affronterà Sam Querrey, sprofondato fuori dai primi cento del mondo (n°105) e che fatica ad essere nuovamente competitivo a certi LIVElli. E’ dunque una grande occasione per il piemontese, anche perchè il tabellone ora appare molto favorevole e c’è la possibilità di poter raggiungere anche la seconda settimana a Melbourne. Infatti ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma diBuongiorno e bentrovati alladelLorenzo-Sam, valevole per il primo turno dell’. Esordio nel primo Slam dell’anno per il piemontese. Si apre il torneo di Lorenzo, che affronterà Sam, sprofondato fuori dai primi cento del mondo (n°105) e che fatica ad essere nuovamente competitivo a certilli. E’ dunque una grande occasione per il piemontese, anche perchè il tabellone ora appare molto favorevole e c’è la possibilità di poter raggiungere anche la seconda settimana a Melbourne. Infatti ...

