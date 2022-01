Advertising

WRicciardi : vivere col COVID significa sconvolgere i sistemi sanitari, distruggere l’economia, disarticolare le esistenze, l’un… - Mediagol : LIVE Serie B 16/01/2022, Monza-Perugia: segui la diretta del match - zazoomblog : LIVE – Trieste-Reggio Emilia Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Trieste-Reggio #Emilia #Serie - News24_it : Serie A: triplo Barak, colpo dell'Hellas col Sassuolo. LIVE: Venezia-Empoli 0-0 - - sportli26181512 : LIVE Venezia-Empoli 0-1: i toscani spingono e vanno in vantaggio con Zurkowski -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Serie

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Penzo, il match valido per la 22ª giornata diA 2021/2022 tra Venezia e Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Penzo, Venezia e Empoli si affrontano nel match valido per la 22ª giornata dellaA 2021/...... Salernitana - Lazio 0 - 3 e Juventus - Udinese 2 - 0 ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DIA ), mentre ...25' Zurkowski (E) VENEZIA (4 - 3 - 3): Lezzerini; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; ...Gen 16, 2022 Atalanta, Atalanta Inter, Atalanta Inter Diretta Live, Atalanta Inter Diretta Live TV ... formazione dell’Atalanta allenata da Gasperini per la 22a giornata di Serie A. Chi vincerà il big ...Domenica 16 gennaio, alle ore 16.15, allo Stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, andrà in scena Pordenone - Lecce , gara valida per la diciannovesima giornata di Serie B 2021/2022 . I friulani, ne ...