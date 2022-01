LIVE Sci alpino | SuperG Zauchensee in DIRETTA | Federica Brignone incanta ed è prima!

(Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI WENGEN ALLE 10.15 E 13.30 LA START-LIST DELDI11.49 L’austriaca Ramona Siebenhofer è quarta a 71 centesimi da unache, ci sbilanciamo, chiuderà sicuramente sul podio. Ma potrebbe anche vincere… 11.48aveva 0.08 di ritardo al primo intermedio, 0.01 al secondo, 0.32 di vantaggio al terzo. Nei curvoni ha letteralmenteto, straordinaria. Ha tracciato linee che le altre possono solo immaginarsi… 11.47 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!PRIMAAAAAAAAAAAAAAAA!!! 17 centesimi su Raedler. Ve l’avevamo detto che l’austriaca non aveva ...

Foto: Federico Angiolini Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla nostra Diretta dedicata agli sport invernali. ALPINO - Subito la notizia che attendevate: Sofia Goggia sarà in gara! La diretta testuale del super-G femminile di Zauchensee 2022, valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino.