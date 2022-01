LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2022 in DIRETTA: Vinatzer e Razzoli da podio, bene gli azzurri. Alle 13.30 la seconda manche (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI ZAUCHENSEE DAlle 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELLO Slalom DI Wengen 11.14 Tocca a Federico Liberatore. 0.61 di ritardo al primo intermedio. 11.12 Che prova dell’elvetico Reto Schmidiger! Undicesimo a 1.22 dalla vetta! 11.10 Il croato Istok Rodes ed il norvegese Atle Lie McGrath non impensieriscono Moelgg e Gross, al momento appaiati in ventunesima posizione. 11.08 Nulla da fare per il nostro portacolori che esce di pista nella parte bassa del tracciato. Con il 39 sarà la volta di Federico Liberatore, ultimo degli italiani al via. 11.07 Partito l’azzurro Simon Maurberger, nove decimi di ritardo al secondo intermedio. 11.05 La classifica dopo i primi 30: Henrik Kristoffersen ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG FEMMINILE DI ZAUCHENSEE D11.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELLODI11.14 Tocca a Federico Liberatore. 0.61 di ritardo al primo intermedio. 11.12 Che prova dell’elvetico Reto Schmidiger! Undicesimo a 1.22 dalla vetta! 11.10 Il croato Istok Rodes ed il norvegese Atle Lie McGrath non impensieriscono Moelgg e Gross, al momento appaiati in ventunesima posizione. 11.08 Nulla da fare per il nostro portacolori che esce di pista nella parte bassa del tracciato. Con il 39 sarà la volta di Federico Liberatore, ultimo degli italiani al via. 11.07 Partito l’azzurro Simon Maurberger, nove decimi di ritardo al secondo intermedio. 11.05 La classifica dopo i primi 30: Henrik Kristoffersen ...

