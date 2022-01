LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2022 in DIRETTA: rimonta di Braathen, il norvegese mette pressione (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.44 Subito fuori Hirschbuehl, a cui si sono staccati entrambi gli sci. 13.42 Lo svizzero Loic Meillard, partito con 0.56 di vantaggio, è secondo a 0.41 da Braathen. Prosegue la rimonta del norvegese, già certo di chiudere tra i top20: mancano infatti solo 19 atleti. Tocca all’austriaco Christian Hirschbuehl (-0.60). 13.41 Male gli azzurri. Tommaso Sala è 8° a 1?80. Ci restano ancora Razzoli e Vinatzer. 13.40 Troppo guardingo Gross sul muro: è 8° a 1?82. Olimpiadi lontanissime per i veterani azzurri. Vediamo Tommaso Sala (-0.45). 13.39 Moelgg è 3° a 1?41 all’arrivo: allarga le braccia sconsolato. Ora Stefano Gross (-0.40). 13.38 Read è 7° a 2?08. Ora vedremo nell’ordine Moelgg, Gross e Sala. Manfred Moelgg parte con -0.40, praticamente nulla contro questo ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.44 Subito fuori Hirschbuehl, a cui si sono staccati entrambi gli sci. 13.42 Lo svizzero Loic Meillard, partito con 0.56 di vantaggio, è secondo a 0.41 da. Prosegue ladel, già certo di chiudere tra i top20: mancano infatti solo 19 atleti. Tocca all’austriaco Christian Hirschbuehl (-0.60). 13.41 Male gli azzurri. Tommaso Sala è 8° a 1?80. Ci restano ancora Razzoli e Vinatzer. 13.40 Troppo guardingo Gross sul muro: è 8° a 1?82. Olimpiadi lontanissime per i veterani azzurri. Vediamo Tommaso Sala (-0.45). 13.39 Moelgg è 3° a 1?41 all’arrivo: allarga le braccia sconsolato. Ora Stefano Gross (-0.40). 13.38 Read è 7° a 2?08. Ora vedremo nell’ordine Moelgg, Gross e Sala. Manfred Moelgg parte con -0.40, praticamente nulla contro questo ...

