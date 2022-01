LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2022 in DIRETTA: prima manche alle 10.15, pettorali di partenza (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI ZAUCHENSEE Dalle 11.30 I pettorali DI partenza DELLO Slalom DI Wengen LA CRONACA DELLA SECONDA DISCESA LIBERA LA CRONACA DELLA prima DISCESA LIBERA Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE testuale dello Slalom di Wengen. Dopo una settimana esaltante dedicata alle discipline veloci la gara tra i pali snodabili metterà la parola fine alla trasferta elvetica di Coppa del Mondo. l’Italia cerca un altro podio in seguito allo splendido terzo posto raggiunto da Dominik Paris nella libera di ieri. Le frecce all’arco azzurro non ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG FEMMINILE DI ZAUCHENSEE D11.30 IDIDELLODILA CRONACA DELLA SECONDA DISCESA LIBERA LA CRONACA DELLADISCESA LIBERA Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport allatestuale dellodi. Dopo una settimana esaltante dedicatadiscipline veloci la gara tra i pali snodabili metterà la parola fine alla trasferta elvetica di Coppa del Mondo. l’Italia cerca un altro podio in seguito allo splendido terzo posto raggiunto da Dominik Paris nella libera di ieri. Le frecce all’arco azzurro non ...

