LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2022 in DIRETTA: fuori Vinatzer, Razzoli top10 (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10 L’austriaco Marco Schwarz è 7° a 1?23. Braathen sogna il podio, ne mancano solo 5. Queste rimonte sono spettacolari, ma agevolate da piste che si rovinano troppo. Ora lo svizzero Ramon Zenhaeusern (-1.42). 14.09 Pazzesco Vinatzer: non ha mai finito una gara a Wengen. fuori tre volte su tre… 14.08 fuori Alex Vinatzer. Gli si è staccato lo sci destro. Aveva 77 centesimi di vantaggio al secondo intermedio. 14.06 Yule è 2° a 0.22, appena 7 centesimi a Razzoli. Ora Alex Vinatzer (-1.17). 14.04 Ne mancano 8, Razzoli è sicuro di chiudere ancora una volta in top10. Che stagione per l’emiliano, a cui manca solo l’acuto che potrebbe magari arrivare tra qualche ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.10 L’austriaco Marco Schwarz è 7° a 1?23. Braathen sogna il podio, ne mancano solo 5. Queste rimonte sono spettacolari, ma agevolate da piste che si rovinano troppo. Ora lo svizzero Ramon Zenhaeusern (-1.42). 14.09 Pazzesco: non ha mai finito una gara atre volte su tre… 14.08Alex. Gli si è staccato lo sci destro. Aveva 77 centesimi di vantaggio al secondo intermedio. 14.06 Yule è 2° a 0.22, appena 7 centesimi a. Ora Alex(-1.17). 14.04 Ne mancano 8,è sicuro di chiudere ancora una volta in. Che stagione per l’emiliano, a cui manca solo l’acuto che potrebbe magari arrivare tra qualche ...

