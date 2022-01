LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2022 in DIRETTA: Braathen da 29° a 1°. Giuliano Razzoli di nuovo sul podio: “6 anni sono tanti…” (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLO Slalom DI Wengen: Giuliano Razzoli 3° LE PAGELLE DELLA GARA DI OGGI Giuliano Razzoli: “SOGNAVO IL podio DA SEI anni, NON sono PIU’ UN GIOVANOTTO” Giuliano Razzoli, SUL podio DA Wengen A Wengen DOPO 6 anni. LA COPPA DI SPECIALITA’ E LE OLIMPIADI… VIDEO Giuliano Razzoli, 3° NELLO Slalom DI Wengen VIDEO INFORCATA ALEX VINATZER: INCROCIA GLI SCI E NE PERDE UNO, LOTTAVA PER IL podio VIDEO LA VITTORIA DI Braathen, RIMONTA DA 29° AL ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLODI3° LE PAGELLE DELLA GARA DI OGGI: “SOGNAVO ILDA SEI, NONPIU’ UN GIOVANOTTO”, SULDADOPO 6. LA COPPA DI SPECIALITA’ E LE OLIMPIADI… VIDEO, 3° NELLODIVIDEO INFORCATA ALEX VINATZER: INCROCIA GLI SCI E NE PERDE UNO, LOTTAVA PER ILVIDEO LA VITTORIA DI, RIMONTA DA 29° AL ...

Advertising

lillydessi : LIVE Sci alpino, SuperG Zauchensee in DIRETTA: apoteosi Brignone. Sofia Goggia: 'Faccio fatica a camminare' - OA Sp… - lillydessi : LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2022 in DIRETTA: Braathen da 29° a 1°. Giuliano Razzoli di nuovo sul podio: '6 anni… - infoitsport : LIVE – Sci alpino, SUPER-G femminile Zauchensee 2022: aggiornamenti in DIRETTA - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci #Braathen, 29esimo dopo la #primamanche, trionfa nello #slalom di #Wengen! Grandissimo terzo p… - News24_it : LIVE Sci alpino, SuperG Zauchensee in DIRETTA: apoteosi Brignone. Sofia Goggia: 'Faccio fatica a camminare' - OA Sp… -