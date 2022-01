LIVE Pesaro-Olimpia Milano, Serie A basket in DIRETTA: Luca Bianchi sfida la sua ex squadra alla Vitrifrigo Arena! (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.34 Milano è avanti 121 a 46 nel computo dei testa a testa: lo scorso anno, la compagine di Ettore Messina l’ha spuntata entrambe le volte in campionato e in finale di Coppa Italia per 87-59. 11.32 Sale l’attesa per la sfida #168 delle ore 12 tra le due compagini che si affrontano alla Vitrifrigo Arena di Pesaro: nono scontro tra Luca Bianchi ed Ettore Messina, con quest’ultimo che ha vinto sette volte su otto sfide. 11.30 Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Carpegna Prosciutto Pesaro-AX Armani Exchange Olimpia Milano, match valido per il recupero ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.34è avanti 121 a 46 nel computo dei testa a testa: lo scorso anno, la compagine di Ettore Messina l’ha spuntata entrambe le volte in campionato e in finale di Coppa Italia per 87-59. 11.32 Sale l’attesa per la#168 delle ore 12 tra le due compagini che si affrontanoArena di: nono scontro traed Ettore Messina, con quest’ultimo che ha vinto sette volte su otto sfide. 11.30 Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/itestuale di Carpegna Prosciutto-AX Armani Exchange, match valido per il recupero ...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Serie A basket 2021/22 - Alla Vitrifrigo Arena si recupera la 14ª giornata tra la Carpegna Prosciutt… - viverepesaro : Verso Pesaro-Milano, una VL decimata cerca l'impresa. Live dalle 12 - We_Pesaro : RT @zazoomblog: LIVE Pesaro-Olimpia Milano Serie A basket in DIRETTA: trasferta marchigiana per la capolista - #Pesaro-Olimpia #Milano #Se… - zazoomblog : LIVE Pesaro-Olimpia Milano Serie A basket in DIRETTA: trasferta marchigiana per la capolista - #Pesaro-Olimpia… - RadioDueLaghi : I Maneskin gettano la spugna e, a causa dell'emergenza sanitaria, annunciano il rinvio del live di Pesaro. Ecco la… -