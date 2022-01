LIVE Pesaro-Olimpia Milano 85-82, Serie A basket in DIRETTA: vittoria marchigiana all’overtime alla Vitrifrigo Arena! Luca Banchi batte la sua ex squadra (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10 vittoria insperata della Carpegna Prosciutto Victoria Libertas Pesaro contro Olimpia Milano nell’anticipo di mezzogiorno! I padroni di casa battono 85-82 all’overtime gli uomini di Ettore Messina confermando l’ottimo momento di forma considerando le quattro vittorie nelle ultime cinque partite prima del focolaio a causa del Covid. Seconda sconfitta in campionato per i lombardi che restano in vetta e terminano qui il proprio girone d’andata: i marchigiani invece avranno da recuperare la quindicesima giornata giovedì 20 contro Brescia. FINE OVER TIME 85-82 FINISCE QUI!!!! vittoria CLAMOROSA DI Pesaro SU Milano! 85-82 DELANEY CI PROVA DALL’ARCO MA SBAGLIA! 85-82 2/2 DI ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.10insperata della Carpegna Prosciutto Victoria Libertascontronell’anticipo di mezzogiorno! I padroni di casa battono 85-82gli uomini di Ettore Messina confermando l’ottimo momento di forma considerando le quattro vittorie nelle ultime cinque partite prima del focolaio a causa del Covid. Seconda sconfitta in campionato per i lombardi che restano in vetta e terminano qui il proprio girone d’andata: i marchigiani invece avranno da recuperare la quindicesima giornata giovedì 20 contro Brescia. FINE OVER TIME 85-82 FINISCE QUI!!!!CLAMOROSA DISU! 85-82 DELANEY CI PROVA DALL’ARCO MA SBAGLIA! 85-82 2/2 DI ...

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Basket #LegaA Nei lunch-match vittorie per #Sassari, 88-80 su #Trento, e #Pesaro, 85-82 ai tempi… - zazoomblog : LIVE – Pesaro-Olimpia Milano 70-73 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Pesaro-Olimpia #Milano #70-73… - We_Pesaro : RT @zazoomblog: LIVE Pesaro-Olimpia Milano 38-38 Serie A basket in DIRETTA: match vivo alla Vitrifrigo Arena! - #Pesaro-Olimpia #Milano #3… - We_Pesaro : RT @zazoomblog: LIVE Pesaro-Olimpia Milano 0-0 Serie A basket in DIRETTA: Luca Bianchi sfida Ettore Messina! Si comincia alla Vitrifrigo Ar… - zazoomblog : LIVE Pesaro-Olimpia Milano 38-38 Serie A basket in DIRETTA: match vivo alla Vitrifrigo Arena! - #Pesaro-Olimpia… -