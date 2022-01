LIVE Pesaro-Olimpia Milano 81-82, Serie A basket in DIRETTA: si vola all’overtime alla Vitrifrigo Arena! (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 81-82 DELFINO APPOGGIA A CANESTRO! -1 Pesaro 79-82 1/2 di Delaney. +3 Milano. 79-81 GRANT NON SBAGLIA DA DENTRO L’AREA! Milano AVANTI A DUE MINUTI Dalla FINE 79-79 TARCZEWSKI SCHIACCIA DOPO LA SIRENA! 79-79 DELFINO PAREGGIA DA DENTRO L’AREA! 77-79 2/2 di Hall e Milano di nuovo avanti. 77-77 COMINCIA L’OVERTIME! INIZIO OVER TIME 13.51 Si vola all’overtime a Pesaro! Incredibile rimonta nel finale dei padroni di casa grazie alla tripla di Tambone e la freddezza di Moretti. Milano era a +4 e soprattutto Hall non è riuscito a chiudere la sfida in lunetta. FINE QUARTO QUARTO 77-77 DELANEY CI PROVA SULLA SIRENA!!! SI vola ALL’OVER ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA81-82 DELFINO APPOGGIA A CANESTRO! -179-82 1/2 di Delaney. +3. 79-81 GRANT NON SBAGLIA DA DENTRO L’AREA!AVANTI A DUE MINUTI DFINE 79-79 TARCZEWSKI SCHIACCIA DOPO LA SIRENA! 79-79 DELFINO PAREGGIA DA DENTRO L’AREA! 77-79 2/2 di Hall edi nuovo avanti. 77-77 COMINCIA L’OVERTIME! INIZIO OVER TIME 13.51 Si! Incredibile rimonta nel finale dei padroni di casa grazietripla di Tambone e la freddezza di Moretti.era a +4 e soprattutto Hall non è riuscito a chiudere la sfida in lunetta. FINE QUARTO QUARTO 77-77 DELANEY CI PROVA SULLA SIRENA!!! SIALL’OVER ...

zazoomblog : LIVE – Pesaro-Olimpia Milano 70-73 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Pesaro-Olimpia #Milano #70-73… - We_Pesaro : RT @zazoomblog: LIVE Pesaro-Olimpia Milano 38-38 Serie A basket in DIRETTA: match vivo alla Vitrifrigo Arena! - #Pesaro-Olimpia #Milano #3… - We_Pesaro : RT @zazoomblog: LIVE Pesaro-Olimpia Milano 0-0 Serie A basket in DIRETTA: Luca Bianchi sfida Ettore Messina! Si comincia alla Vitrifrigo Ar… - zazoomblog : LIVE Pesaro-Olimpia Milano 38-38 Serie A basket in DIRETTA: match vivo alla Vitrifrigo Arena! - #Pesaro-Olimpia… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Basket #LegaA All'intervallo lungo #Pesaro avanti 40-38 su #Milano e #Sassari in vantaggio 44-38 s… -