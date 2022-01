LIVE Pesaro-Olimpia Milano 63-65, Serie A basket in DIRETTA: finale tutto da vivere alla Vitrifrigo Arena! (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63-65 Glaciale il cestista di Milano. 63-64 BENTIL IN AREA E FALLO SUL #50! 63-62 SORPASSO TAMBONE CON DUE SU DUE IN LUNETTA! 61-62 Milano smuove il punteggio: 1/2 di Ricci. 61-61 Tarczewski pareggia i conti. 61-59 TRIPLA DI TAMBONE E SORPASSO Pesaro! 58-59 2/2 DI LARSON! -1 DI Pesaro! Ricci poi sbaglia da dentro l’area. 56-59 Sanford in corsa! -3 dei marchigiani. 54-59 Kell torna a piazzare punti: Ricci poi prova invano con una tripla e da dentro l’area. 54-57 1/2 di Camara e -3 Pesaro. 53-57 Delfino non sbaglia in lunetta. 52-57 Tarczewski piazza la schiacciata e il +5. INIZIO QUARTO QUARTO 13.23 Olimpia Milano avanti sulla sirena dopo la bomba di Ricci da tre al termine di un terzo quarto ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA63-65 Glaciale il cestista di. 63-64 BENTIL IN AREA E FALLO SUL #50! 63-62 SORPASSO TAMBONE CON DUE SU DUE IN LUNETTA! 61-62smuove il punteggio: 1/2 di Ricci. 61-61 Tarczewski pareggia i conti. 61-59 TRIPLA DI TAMBONE E SORPASSO! 58-59 2/2 DI LARSON! -1 DI! Ricci poi sbaglia da dentro l’area. 56-59 Sanford in corsa! -3 dei marchigiani. 54-59 Kell torna a piazzare punti: Ricci poi prova invano con una tripla e da dentro l’area. 54-57 1/2 di Camara e -3. 53-57 Delfino non sbaglia in lunetta. 52-57 Tarczewski piazza la schiacciata e il +5. INIZIO QUARTO QUARTO 13.23avanti sulla sirena dopo la bomba di Ricci da tre al termine di un terzo quarto ...

