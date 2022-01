LIVE – Italia-Lussemburgo 8-3 | qualificazioni Mondiali 2023 pallamano DIRETTA

(Di domenica 16 gennaio 2022) Ladi, match valido per ledi. Gli azzurri, la sconfitta al fotofinish contro le Isole Faroe, hanno come unico risultato la vittoria in un vero e proprio dentro-fuori contro l’avversario odierno. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento alle ore 16:30 di domenica 16 gennaio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. AGGIORNA LA8-3 11? – Gli azzurri dominando incontrastati, con Arcieri assoluto protagonista e miglior realizzatore. 8-3. 9? – Parisini trova la sesta retena, conrepentino nel reagire poco dopo con Trivic. Azzurri ...

Advertising

PE_Italia : La cerimonia di commemorazione del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli si terrà all'inizio della sessio… - PieroPelu : L’8 gennaio di ventinove anni fa usciva TERREMOTO ???? Più di 700.000 copie, tre dischi di platino e un tour esplosiv… - ItaliaViva : Quando sei il social media manager di Italia Viva e dopo un ora di live tweeting il tuo capo si lamenta in diretta… - IdeaalServizio : a tutti, con un sorriso - staytiny69 : RT @Isabellehyung: -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Italia

Sky Tg24

...e Stojanovic © LaPresseDa un lato gli arancioneroverdi di Zanetti vanno a caccia della prima vittoria del 2022 dopo il ko contro il Milan di una settimana e quello contro l'Atalanta in Coppa...RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Partite al via, si comincia! Diretta golscore Sul dischetto si ...Guardando le formazioni che portano alla diretta di Gambia Mali verrebbe da dire 'quanta...Dopo due milioni di singoli venduti, la band si prepara a un anno ricco di appuntamenti e concerti in giro per il mondo ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chi è Brandon Nakashima? - Il programma del match tra Matteo Berrettini e Brandon Nakashima - Come cambia il tabellone di Matteo Berrettini senza Novak Djoko ...