LIVE Italia-Lussemburgo 29-28 pallamano, Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA: azzurri alla seconda fase, Arcieri decisivo con 10 gol! (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.03 FINITAAAAA! L’Italia vince 29-28 contro il Lussemburgo e si qualifica al secondo turno delle Qualificazioni ai Mondiali 2023! Una partita non troppo convincente quella degli azzurri, che però conquistano la seconda vittoria e strappano il pass. 60? Sbaglia Muller! 60? D’Antino sbaglia un rigore, ultimo minuto. Non ci voleva. 59? Segna Hoffmann, 29-28. 58? D’ANTINOOOOO! UN GOL FONDAMENTALE! 29-27. 58? Wirtz accorcia da pivot. 57? Ebner para ancora, Mengon si incunea e batte a rete! 28-26 Italia! 56? MARROCHIIII! azzurri di nuovo avanti! 27-26. 55? Errore di Parisini, che si guadagna però un sette metri preziosissimo. 54? Marrochi prova un passaggio ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.03 FINITAAAAA! L’vince 29-28 contro ile si qualifica al secondo turno delleai! Una partita non troppo convincente quella degli, che però conquistano lavittoria e strappano il pass. 60? Sbaglia Muller! 60? D’Antino sbaglia un rigore, ultimo minuto. Non ci voleva. 59? Segna Hoffmann, 29-28. 58? D’ANTINOOOOO! UN GOL FONDAMENTALE! 29-27. 58? Wirtz accorcia da pivot. 57? Ebner para ancora, Mengon si incunea e batte a rete! 28-26! 56? MARROCHIIII!di nuovo avanti! 27-26. 55? Errore di Parisini, che si guadagna però un sette metri preziosissimo. 54? Marrochi prova un passaggio ...

