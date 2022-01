LIVE – Italia-Lussemburgo 21-21 | qualificazioni Mondiali 2023 pallamano DIRETTA

(Di domenica 16 gennaio 2022) Ladi, match valido per ledi. Gli azzurri, la sconfitta al fotofinish contro le Isole Faroe, hanno come unico risultato la vittoria in un vero e proprio dentro-fuori contro l’avversario odierno. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento alle ore 16:30 di domenica 16 gennaio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. AGGIORNA LA21-21 37? – Nuovamente Muller a segno e iltrova un clamoroso pari.sorpresa, forse troppo rilassata dopo un ottimo primo tempo. 21-21. 35? – Botta e risposta appassionante tra Mengon e Muller, ma ...

Advertising

PE_Italia : La cerimonia di commemorazione del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli si terrà all'inizio della sessio… - rtl1025 : ?? 'Nel film Rinascere, che racconta la storia di #ManuelBortuzzo, interpreto Franco, il padre del giovane nuotatore… - PieroPelu : L’8 gennaio di ventinove anni fa usciva TERREMOTO ???? Più di 700.000 copie, tre dischi di platino e un tour esplosiv… - IdeaalServizio : a tutti, con un sorriso - staytiny69 : RT @Isabellehyung: -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Italia

...al rapper milanese di conquistare il primo posto nella classifica dei dischi più venduti in... con un accenno anche allo stop forzato ai concerti ("Senzacon il pile sul divano"): "Che ...Processati 927.846. Salgono le terapie intensive (+14) e i ricoveri ordinari (+349). 'In Paesi come l'e la Grecia ci stiamo avvicinando al picco' della variante Omicron, ha detto il direttore di Oms Europa Hans Kluge. Il sottosegretario alla Salute Sileri ha affermato che il Covid 'non è ...Risultati Serie A, classifica: diretta gol live score delle quattro partite che si giocano domenica 16 gennaio e proseguono la 22^ giornata di campionato.Le dosi booster Pfizer che mancano, in particolare per i più giovani. Giovanni Toti, eletto presidente della Regione Liguria con Forza Italia e ora leader di Coraggio è l'ospite di Metropolis di oggi.