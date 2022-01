LIVE – Brescia-Brindisi 0-2 | Serie A1 2021 2022 basket RISULTATO IN DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 16 gennaio 2022) Latestuale di Germani-Happy Casa, valida per la 14esima giornata dellaA1di. Due vittorie nelle ultime due giornate giocate dai lombardi, che però potrebbero risentire dei venti giorni trascorsi dall’ultima partita a causa della situazione legata al Covid. Discorso analogo per gli uomini di coach Vitucci, che hanno raccolto una sola vittoria nelle ultime sei partite. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di domenica 16 gennaio, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA INPROGRAMMA 14^ GIORNATA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE INTV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON AGGIORNA LA ...