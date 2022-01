LIVE – Athletic Bilbao-Real Madrid, finale Supercoppa Spagnola (DIRETTA) (Di domenica 16 gennaio 2022) La DIRETTA LIVE di Athletic Bilbao-Real Madrid, finale della Supercoppa Spagnola. Si assegna il primo trofeo della stagione per quanto riguarda il calcio iberico. Si gioca in Arabia Saudita, a Riyadh, e ci sarà da divertirsi. I baschi hanno eliminato l’Atletico Madrid, i blancos hanno avuto la meglio del Barcellona e alle 19.30 di domenica 16 gennaio ci si gioca il titolo. Chi riuscirà ad avere la meglio? Scopriamolo assieme. Sportface.it non vi lascerà soli e vi propone la DIRETTA scritta aggiornata in tempo Reale. AGGIORNA LA DIRETTA Athletic Bilbao-Real Madrid ore 19.30 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) Ladidella. Si assegna il primo trofeo della stagione per quanto riguarda il calcio iberico. Si gioca in Arabia Saudita, a Riyadh, e ci sarà da divertirsi. I baschi hanno eliminato l’Atletico, i blancos hanno avuto la meglio del Barcellona e alle 19.30 di domenica 16 gennaio ci si gioca il titolo. Chi riuscirà ad avere la meglio? Scopriamolo assieme. Sportface.it non vi lascerà soli e vi propone lascritta aggiornata in tempoe. AGGIORNA LAore 19.30 SportFace.

