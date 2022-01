L’Isola dei Famosi 2022, ecco chi saranno i due opinionisti di Ilary Blasi (che in passato hanno già preso parte al reality) (Di domenica 16 gennaio 2022) Manca sempre meno all’esordio della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, il game-show di Canale 5 condotto ancora una volta da Ilary Blasi. Il reality partirà definitivamente in prima serata a partire dal mese di marzo 2022, immediatamente dopo la fine del Grande Fratello Vip 6. In questi mesi, come di consueto, si rincorrono sul web vari rumor circa i possibili concorrenti e opinionisti. Vi avevamo già parlato di alcune indiscrezioni circa i possibili naufraghi, in QUESTO articolo. A quanto pare infatti, il compagno di Manila Nazzaro, attuale protagonista del Gf Vip 6, potrebbe sbarcare sulle spiagge dell’Honduras. Per quanto riguarda i tanti attesi opinionisti invece, non c’è stata nessuna conferma per i tre volti che la scorsa edizione ... Leggi su isaechia (Di domenica 16 gennaio 2022) Manca sempre meno all’esordio della sedicesima edizione dedei, il game-show di Canale 5 condotto ancora una volta da. Ilpartirà definitivamente in prima serata a partire dal mese di marzo, immediatamente dopo la fine del Grande Fratello Vip 6. In questi mesi, come di consueto, si rincorrono sul web vari rumor circa i possibili concorrenti e. Vi avevamo già parlato di alcune indiscrezioni circa i possibili naufraghi, in QUESTO articolo. A quanto pare infatti, il compagno di Manila Nazzaro, attuale protagonista del Gf Vip 6, potrebbe sbarcare sulle spiagge dell’Honduras. Per quanto riguarda i tanti attesiinvece, non c’è stata nessuna conferma per i tre volti che la scorsa edizione ...

Advertising

albertoangela : Asep Lebak sfida la giungla per raggiungere i villaggi remoti della sua isola, regalare libri recuperati a bambini… - Novella_2000 : Due ex conduttori storici de L’isola dei Famosi torneranno come opinionisti (INDISCREZIONE) - 361_magazine : Due storici volti de L'Isola dei Famosi potrebbero rivestire il ruolo di opinionisti al fianco della conduttrice Il… - RaiDue : Un giorno sul nostro pianeta è un giorno straordinario ?? ?? ''Mompracem 'L'isola dei documentari'' ???? torna oggi all… - ScalezJunior : @jacopo_iacoboni Ma questa stronzata ti è venuta dopo aver visto il GF o l'isola dei famosi? Mmmmmm no forse dopo la D'Urso -