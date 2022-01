“L’inganno”, la notte brava dell’innocenza stasera in tv (Di domenica 16 gennaio 2022) “Ti chiediamo di proteggere questa scuola e ti preghiamo di tenerci lontane dal male durante la notte…”. Una preghiera e l’innocenza chiusa a chiave in una stanza. Nel convento, la Guerra di secessione americana, aveva sbarrato ogni porta nel timore di scorrerie e violenze da parte dei soldati. Abbandonate e isolate dal resto del mondo, le uniche persone a viverci erano donne, tra gonne lunghe e vaporose di tulle, atmosfere decadenti, ombre inquietanti e un po’ morbose. Sofia Coppola riscrive secondo la sua eleganza regale, un vecchio film del 1971 “La notte brava del soldato Jonathan” di Don Siegel. “L’inganno” è stasera in tv: “Innocenti, prima di essere tradite...”. La locandina parla chiaro. La luce langue, il buio sembra essere l’ospite fisso nel convitto al femminile. A lume di candela anche a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 gennaio 2022) “Ti chiediamo di proteggere questa scuola e ti preghiamo di tenerci lontane dal male durante la…”. Una preghiera e l’innocenza chiusa a chiave in una stanza. Nel convento, la Guerra di secessione americana, aveva sbarrato ogni porta nel timore di scorrerie e violenze da parte dei soldati. Abbandonate e isolate dal resto del mondo, le uniche persone a viverci erano donne, tra gonne lunghe e vaporose di tulle, atmosfere decadenti, ombre inquietanti e un po’ morbose. Sofia Coppola riscrive secondo la sua eleganza regale, un vecchio film del 1971 “Ladel soldato Jonathan” di Don Siegel. “” èin tv: “Innocenti, prima di essere tradite...”. La locandina parla chiaro. La luce langue, il buio sembra essere l’ospite fisso nel convitto al femminile. A lume di candela anche a ...

Gia5Lu : @rumba_magica Tempo fa mi hanno fatto vedere un morto, nella bara, perché vogliono avere il ricordo.Un nonno.Con l'… - makethewheel : - Penso che la bellezzia sia un inganno - Come il giardino leopardiano? [...] - Sì, come il mare in un giorno seren… - women_toponymy : -

Ultime Notizie dalla rete : L’inganno notte "L'inganno", la notte brava dell'innocenza stasera in tv Metropolitan Magazine Italia