L’inflazione non sempre è nemica della crescita (Di domenica 16 gennaio 2022) L’inflazione, quanto crescono i prezzi in un determinato periodo in un determinato Paese, è oggetto di scelta da parte di chi ha il potere di influenzarne in maniera sostanziale l’andamento. Anche quando i prezzi salgono a causa di fattori esterni e globali (come attualmente sta avvenendo a causa di vari fattori come uscita dalla pandemia, rincaro energia, strozzature delle catene mondiali di fornitura), e superano certe soglie tradizionalmente gradite o predeterminate (come il 2% nell’area dell’euro), le autorità monetarie (come la Bce) possono generalmente mettere in moto azioni per ricondurli a quei valori. In realtà, gli stessi governi e i partiti possono giocare un ruolo cruciale nel determinare il livello delL’inflazione, anche in un mondo come il nostro dove siamo ormai abituati a ritenere che le banche centrali siano indipendenti e possano ... Leggi su formiche (Di domenica 16 gennaio 2022), quanto crescono i prezzi in un determinato periodo in un determinato Paese, è oggetto di scelta da parte di chi ha il potere di influenzarne in maniera sostanziale l’andamento. Anche quando i prezzi salgono a causa di fattori esterni e globali (come attualmente sta avvenendo a causa di vari fattori come uscita dalla pandemia, rincaro energia, strozzature delle catene mondiali di fornitura), e superano certe soglie tradizionalmente gradite o predeterminate (come il 2% nell’area dell’euro), le autorità monetarie (come la Bce) possono generalmente mettere in moto azioni per ricondurli a quei valori. In realtà, gli stessi governi e i partiti possono giocare un ruolo cruciale nel determinare il livello del, anche in un mondo come il nostro dove siamo ormai abituati a ritenere che le banche centrali siano indipendenti e possano ...

Advertising

cesarenistri : RT @drelegantia: Proporre di non dare i dati come soluzione alla pandemia è come non guardare l’inflazione e sorprendersi del livello dei p… - bizcommunityit : L'inflazione record americana non spaventa l'Europa, a Milano (+0,6%) strappa Azimut #sgr - cecchetticlaud2 : @Claudiomarang1 @SilvestriMd Riesce a vedere la differenza tra il periodo 2000-2010 e 2010-2020? Vede che prima sal… - violetofwinter : RT @albertobisin: Quelli che, … stampare, stampare moneta, go MMT, lo stato non è una famiglia, l’inflazione è un fantasma … Sono passat… - italy983 : @pietrocaleo @laikatornaacasa Io nel centro commerciale della mia città vedo sempre pieno. Tenderei a non generaliz… -