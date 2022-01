“Liberamente oltre” la personale di Freddy Fioravanti, Galleria Art GAP (Di domenica 16 gennaio 2022) La Galleria Art GAP di Roma ospita dal 15 al 21 Gennaio 2022 la mostra personale “Liberamente oltre” dell’artista tedesco Freddy Fioravanti ROMA – La Galleria Art GAP, a due passi da Piazza Largo Argentina, è lieta di accogliere direttamente dalla Germania l’artista Freddy Fioravanti, dal 15 al 21 gennaio 2022 per la sua mostra personale “Liberamente oltre”, a cura di Federica Fabrizi. Freddy Fioravanti nel suo percorso artistico non si è mai limitato a seguire una sola direzione perché questo lo avrebbe limitato, danneggiando la sua creatività. Il suo fare artistico viene ispirato dall’esperienza quotidiana. Nelle sue tele troviamo un connubio ... Leggi su lopinionista (Di domenica 16 gennaio 2022) LaArt GAP di Roma ospita dal 15 al 21 Gennaio 2022 la mostra” dell’artista tedescoROMA – LaArt GAP, a due passi da Piazza Largo Argentina, è lieta di accogliere direttamente dalla Germania l’artista, dal 15 al 21 gennaio 2022 per la sua mostra”, a cura di Federica Fabrizi.nel suo percorso artistico non si è mai limitato a seguire una sola direzione perché questo lo avrebbe limitato, danneggiando la sua creatività. Il suo fare artistico viene ispirato dall’esperienza quotidiana. Nelle sue tele troviamo un connubio ...

Advertising

Lopinionista : 'Liberamente oltre' la personale di Freddy Fioravanti, Galleria Art GAP - QdiCuori2012 : RT @JackLon15255989: Il Tg1 sta strumentalizzando una malata di cancro per criminalizzare chi sceglie liberamente di non farsi un vaccino c… - genepinkmike : RT @JackLon15255989: Il Tg1 sta strumentalizzando una malata di cancro per criminalizzare chi sceglie liberamente di non farsi un vaccino c… - Nonna_Abelarda : RT @JackLon15255989: Il Tg1 sta strumentalizzando una malata di cancro per criminalizzare chi sceglie liberamente di non farsi un vaccino c… - cpetacci : RT @JackLon15255989: Il Tg1 sta strumentalizzando una malata di cancro per criminalizzare chi sceglie liberamente di non farsi un vaccino c… -