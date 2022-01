L’Eredità 16 gennaio 2022, Maurizio da Belluno non indovina la parola alla sua prima ghigliottina (Di domenica 16 gennaio 2022) Al termine della puntata di domenica 16 gennaio 2022, a presentarsi per il gioco finale del quiz condotto da Flavio Insinna è il neo-campone Maurizio da Belluno. Presentatosi alla ghigliottina con 150.000 euro, è riuscito a difendere 18.750 euro, “salvandosi” da due dimezzamenti. Il neo-campione – “piacevolmente sorpreso” di essere giunto sin lì – s’è quindi trovata con le seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi: Distanza Mercato Cartello Vertice Eterna. Quasi sul gong, quindi, Maurizio ha scritto la sua parola: Luce, ispirato soprattutto da Eterna – “Luce Eterna”. Ma le altre associazioni sembra discretamente forzate e non è infatti Luce la ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 16 gennaio 2022) Al termine della puntata di domenica 16, a presentarsi per il gioco finale del quiz condotto da Flavio Insinna è il neo-camponeda. Presentatosicon 150.000 euro, è riuscito a difendere 18.750 euro, “salvandosi” da due dimezzamenti. Il neo-campione – “piacevolmente sorpreso” di essere giunto sin lì – s’è quindi trovata con le seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz perre lamisteriosa di oggi: Distanza Mercato Cartello Vertice Eterna. Quasi sul gong, quindi,ha scritto la sua: Luce, ispirato soprattutto da Eterna – “Luce Eterna”. Ma le altre associazioni sembra discretamente forzate e non è infatti Luce la ...

