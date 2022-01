(Di domenica 16 gennaio 2022) Il Gruppo: lache da 10 anni ispirai costruttori del futuro attraverso creatività e amicizia Il Gruppoinvita i fan a celebrare il decimo, ripercorrendo con un pizzico di nostalgia, alcune delle indimenticabili pietre miliari dell’iconica. In occasione di questo importante traguardo, l’azienda danese ha lanciato un esclusivo set, la Casa sull’albero dell’amicizia (41703) e altri sette nuovi modellini disponibili dal 1° gennaio. Fin dal suo esordio nel 2012, l’universoha accompagnato i bambini e le bambine in ...

Advertising

CeotechI : RT @CeotechI: LEGO Friends compie 10 anni e festeggia con nuovi set - #Collezionismo #Costruzioni #Education #GadgetTech #Giocattoli #Gioco… - OrangeTeamLUG : Per il 10° anniversario del tema sono arrivati nuovi set LEGO® FRIENDS!! ?? Leggi l'articolo sul nostro sito nella s… - 83napolano : RT @CeotechI: LEGO Friends compie 10 anni e festeggia con nuovi set - #Collezionismo #Costruzioni #Education #GadgetTech #Giocattoli #Gioco… - CF22092013 : RT @CeotechI: LEGO Friends compie 10 anni e festeggia con nuovi set - #Collezionismo #Costruzioni #Education #GadgetTech #Giocattoli #Gioco… - CeotechI : LEGO Friends compie 10 anni e festeggia con nuovi set - #Collezionismo #Costruzioni #Education #GadgetTech… -

Ultime Notizie dalla rete : LEGO festeggia

e-duesse

Adatto a grandi e piccini,Star Wars offrirà una gran varietà di stage e modalità, oltre a ... un anno ideale in cui uscire, visto che siil ventennale di Harry Potter e la pietra ...... più di 100mila mattoncini® e oltre mille visitatori per i "Fantastici Mondi" di Silvano ... La Collegiata di Castiglione Olonai 600 anni della fondazione che potrete seguire in diretta ...LEGO festeggia il 10° Anniversario della linea LEGO Friends LEGO Friends è una delle nostre linee più amate e rappresenta il risultato di quattro intensi anni di ricerca antropologica. Migliaia di ...LEGO festeggia il Capodanno Lunare con una selezione di set LEGO scontatissimi e omaggi per gli acquisti effettuati entro il 31 gennaio.