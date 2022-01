Le pagelle di Venezia-Empoli 1-1 | che impatto di Nani!

Leggi su 11contro11

(Di domenica 16 gennaio 2022) Riportiamo ledi, match decisivo per la stagione dei lagunari. I ragazzi di Andreazzoli approcciano meglio al match e dominano per più di 70 minuti la partita. Per ildecisivo l’ingresso di Nani che fornisce l’assist del pareggio. LediPrima di analizzare ledi allenatori e giocatori died, valutiamo la prova del direttore di gara. Giacomelli 6,5 – Buona la prestazione del fischietto triestino, decisiva la scelta di non interrompere il gioco nell’azione che ha portato al pareggio delLezzerini 6,5 – Nel primo tempo vede arrivare i giocatori ...