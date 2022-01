Le manovre per il Colle: che cosa c’è dietro la candidatura di Berlusconi e perché Draghi fa paura a tutti (Di domenica 16 gennaio 2022) Il Centrodestra, candidando Berlusconi non ha fatto autogoal ma rovesciato il tavolo per costringere Centrosinistra e 5Stelle a sedersi e discutere. Pur chiedendo un nome superpartes condiviso, glissano, nella speranza di trovare la quadra tra loro. Impallinando Berlusconi, Letta ha fatto fuori Prodi e tenuto in caldo Casini, ex DC ex UDC eletto l’ultima volta con i voti del PD. A questo punto tutto è possibile anche un Capo dello Stato votato a maggioranza. Questo è l’intento della sinistra? Qualche sospetto è legittimo: un paio di anni fa PD e M5S fecero di tutto per scongiurare le elezioni ed evitare che questo Capo dello Stato potesse essere eletto dal Centrodestra dato per vincente alle ventilate elezioni. Parlare di Draghi è tabù eppure meriterebbe molto più di Monti, per i servizi resi al Paese e di certo non ha ricevuto alcun ... Leggi su ildenaro (Di domenica 16 gennaio 2022) Il Centrodestra, candidandonon ha fatto autogoal ma rovesciato il tavolo per costringere Centrosinistra e 5Stelle a sedersi e discutere. Pur chiedendo un nome superpartes condiviso, glissano, nella speranza di trovare la quadra tra loro. Impallinando, Letta ha fatto fuori Prodi e tenuto in caldo Casini, ex DC ex UDC eletto l’ultima volta con i voti del PD. A questo punto tutto è possibile anche un Capo dello Stato votato a maggioranza. Questo è l’intento della sinistra? Qualche sospetto è legittimo: un paio di anni fa PD e M5S fecero di tutto per scongiurare le elezioni ed evitare che questo Capo dello Stato potesse essere eletto dal Centrodestra dato per vincente alle ventilate elezioni. Parlare diè tabù eppure meriterebbe molto più di Monti, per i servizi resi al Paese e di certo non ha ricevuto alcun ...

