Le Filippine acquisteranno nuovi elicotteri Black Hawk

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 16 gennaio 2022) Lehanno annunciato che. Questiserviranno per potenziare la capacità dellealla risposta dei disastri. Le? Il governo filippino sta investendo in numerosi progetti per potenziare la sua difesa. Ieri, lehanno annunciato di aver firmato un accordo con l’India per