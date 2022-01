L’autoritratto di Leonardo Da Vinci alla corte della Regina Elisabetta

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 16 gennaio 2022) Annalisa Di Maria, esperta d`arte, membro del Centro per l'Unesco di Firenze e specializzata nello studio diDa, ha svolto uno studio approfondito sul disegno del codice Windsor rinvenuto nel 2019 nella "Royal Collection Trust" e che era stato attribuito a uno anonimo allievo die che raffigura secondo gli esperti il volto di. Tuttavia, la ricerca condotta da Di Maria e numerosi elementi dimostrano una favorevole e probabile attribuzionemano del maestro,Da, e dunque a un suo ulteriore autoritratto. La ricerca permette di datare il disegno tra il 1490-1499 grazie ad uno studio nel codice Windsor "RCIN 912290" con il quale è stato comparato. Questo confronto - si legge in una nota - mette in evidenza un piede di ...