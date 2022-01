Laura Freddi commenta a freddo l’esperienza da opinionista al GFVip (Di domenica 16 gennaio 2022) Laura Freddi la scorsa settimana è stata per due puntate la supplente di Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip. Una decisione proposta dagli autori del reality e subito sposata dalla moglie di Paolo Bonolis. “Mi ha chiamato Sonia, mi ha detto che il mio nome glielo avevano fatto gli autori, ma è stata una proposta che a lei è subito piaciuta“. Ha dichiarato Laura Freddi in diretta al GF Vip Party con Giulia Salemi e Gaia Zorzi. L’ex showgirl di Non è la Rai ha poi svelato un altro aneddoto. “Sonia poco prima della puntata, in diretta su Instagram, ha detto che Bonolis probabilmente non si ricorderà proprio più di me, quindi ormai dire che sono la sua ex non ha più senso..”. Laura Freddi: “Fare l’opinionista è stata un’esperienza bellissima” La Freddi ... Leggi su biccy (Di domenica 16 gennaio 2022)la scorsa settimana è stata per due puntate la supplente di Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip. Una decisione proposta dagli autori del reality e subito sposata dalla moglie di Paolo Bonolis. “Mi ha chiamato Sonia, mi ha detto che il mio nome glielo avevano fatto gli autori, ma è stata una proposta che a lei è subito piaciuta“. Ha dichiaratoin diretta al GF Vip Party con Giulia Salemi e Gaia Zorzi. L’ex showgirl di Non è la Rai ha poi svelato un altro aneddoto. “Sonia poco prima della puntata, in diretta su Instagram, ha detto che Bonolis probabilmente non si ricorderà proprio più di me, quindi ormai dire che sono la sua ex non ha più senso..”.: “Fare l’è stata un’esperienza bellissima” La...

