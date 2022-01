L’Atalanta sfida la Roma per l’attaccante spagnolo! (Di domenica 16 gennaio 2022) Secondo quanto riportato da TMW, la Dea starebbe ragionando sulla possibilità di acquistare un altro attaccante, possibilmente dall’estero. Gasperini Giampiero Atalanta Nel mirino sarebbe finito Carles Garrido del Cornellá, club di serie C spagnolo. Sulle tracce del classe 2004 ci sarebbero anche Roma, Espanyol e Nizza. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di domenica 16 gennaio 2022) Secondo quanto riportato da TMW, la Dea starebbe ragionando sulla possibilità di acquistare un altro attaccante, possibilmente dall’estero. Gasperini Giampiero Atalanta Nel mirino sarebbe finito Carles Garrido del Cornellá, club di serie C spagnolo. Sulle tracce del classe 2004 ci sarebbero anche, Espanyol e Nizza. VINCENZO BONIELLO

