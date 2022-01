La Xbox One aveva già finito il suo ciclo vitale nel 2020 | però a noi viene detto solo ora | ecco i perché della vicenda

Leggi su computermagazine

(Di domenica 16 gennaio 2022) Col senno di poi, si spiegano tante cose. IlMicrosoft ha smesso di produrre tutte le consoleOne nell’anno dello scoppiopandemia da Coronavirus, prima del lancio diSeries X, lasciando i rivenditori a esaurire le scorte rimanenti, si sa soltanto oggi.One, fine? – Adobe Stock“Per concentrarci sulla produzione diSeries X/S”. L’ammissione che conferma i dubbi sulla mossa del gigante di Redmond arrivano direttamente da Cindy Walker, direttore senior del marketing dei prodotti delle console, in una dichiarazione a The Verge. La conferma di Microsoft, comunque, arriva in un determinato momento, quasi ad hoc, proprio mentre un report di Bloomberg suggerisce che il ...