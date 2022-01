La vita di Ligabue è come un romanzo di provincia, la storia di uno scapigliato ragazzo della campagna reggiana che finisce a riempire stadi e consumare successi (Di domenica 16 gennaio 2022) Luciano Ligabue story: look, canzoni, amori guarda le foto Ligabue – È ANDATA COSÌGenere: BiografiaRegia di Duccio Forzano. Con Luciano Ligabue, Stefano Accorsi, Elisa, Francesco De Gregori. Su RaiPlay Una vita da mediano, certo, ma anche da assoluto protagonista degli ultimi trent’anni di musica italiana. La vicenda umana e artistica di Ligabue meritava un racconto come quello che ne ha fatto RaiPlay (produzione Friends&Partners con Zoo Aperto): sette episodi come sette frammenti di ... Leggi su iodonna (Di domenica 16 gennaio 2022) Lucianostory: look, canzoni, amori guarda le foto– È ANDATA COSÌGenere: BiografiaRegia di Duccio Forzano. Con Luciano, Stefano Accorsi, Elisa, Francesco De Gregori. Su RaiPlay Unada mediano, certo, ma anche da assoluto protagonista degli ultimi trent’anni di musica italiana. La vicenda umana e artistica dimeritava un raccontoquello che ne ha fatto RaiPlay (produzione Friends&Partners con Zoo Aperto): sette episodisette frammenti di ...

Advertising

RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Ligabue - Questa la mia vita - Scemifreddi : RT @O_Strunz: In uscita un film sulla vita di #Ligabue. Finalmente scopriremo perché Certe Notti Lele Oriali andava da Mario per sentire l’… - O_Strunz : In uscita un film sulla vita di #Ligabue. Finalmente scopriremo perché Certe Notti Lele Oriali andava da Mario per… - Alise0 : RT @Scemifreddi: In uscita un film sulla vita di #Ligabue. Finalmente scopriremo perché Certe Notti Lele Oriali andava da Mario per sentire… - Alise0 : RT @opificioprugna: La vita di Ligabue in serie TV. Sono due puntate ripetute 4 volte. (Antonio Sacco @lundquivst) #ligabue #serietv #vit… -