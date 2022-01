La tassa nascosta del Covid da 4 800 euro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : tassa nascosta

il Giornale

Di fatto unadi cui non è per nulla facile accorgersi. La situazione è stata analizzata da Sos Tariffe.it , secondo il quale le rimodulazioni hanno portato a variazioni capaci di ...Ecco la "" di cui non vi accorgete. Lo studio di Sos Tariffe.it su alcune delle principali offerte per smartphone tra cui Vodafone e Tim Sos Tariffe.it ha analizzato di recente l'...L’associazione a tutela dei consumatori Consumerismo No Profit ha promosso un’indagine sulle spese affrontate per combattere la pandemia ...Ci sono storie nella storia che non possono e non devono essere dimenticate. I fatti sconvolgenti della Seconda guerra ...