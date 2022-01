La Sposa | tutti i personaggi

(Di domenica 16 gennaio 2022) La- Giorgio Marchesi e Serena Rossi Serena Rossi è ormai uno dei volti di punta di Rai 1 e accanto a sé nella nuova fiction Laavrà accanto un attore che, parimenti, è ben noto al pubblico dell’azienda pubblica. Trattasi di Giorgio Marchesi, coprotagonista di molte serie di successo, a partire da Un Medico in Famiglia fino a Una Grande Famiglia, Sorelle, L’Allieva e la coproduzione internazionale I Medici. Impegnato anche in alcune produzioni di Canale 5, come Liberi Sognatori e Oltre la Soglia, di recente è tornato anche a teatro. Conosciamo il suo Italo egli altridella nuova fiction in partenza questa sera su Rai 1, ambientata nell’Italia di fine anni ‘60. Laed interpreti Maria (Serena Rossi) La- Serena ...

... in linea con il resto della stagione vista fin qui del suo talk: 2.3 milioni di telespettatori (share al 9.4%) Di seguitoi dati relativi alla prima serata: Rai Uno: Laha raccolto 5.983.sono pronti ad osannare Serena Rossi da Oscar come sempre, ma oggi noi due parole vogliamo spenderle per la prima puntata de Lama, soprattutto, per la performance di Giorgio Marchesi . L'...Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda domenica 16 gennaio 2022 ...Sono numeri da capogiro quelli degli ascolti tv per la prima puntata de La sposa, la nuova fiction di Rai1 con Serena Rossi. Più di sei milioni di spettatori su Rai1 per questo r ...