La Sposa trama e anticipazioni episodi 16 gennaio 2022

Leggi su cubemagazine

(Di domenica 16 gennaio 2022) Latorna stasera in tv domenica 16in onda su Rai 1 in prima serata. Si tratta della nuova fiction con protagonista Serena Rossi. Di seguitodella puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Lao 1. Calabria, fine anni ’60. Per pagare i suoi debiti, la famiglia Saggese deve accettare un matrimonio per procura. A sacrificarsi è Maria, che acconsente alle nozze con l’agricoltore vicentino Vittorio Bassi, rinunciando così alle sue radici e alla speranza di rincontrare il suo primo amore, Antonio, partito per il Belgio. Maria, però, scopre che suo marito non sarà Vittorio bensì suo nipote, Italo, che, quando lei arriva al Nord, la rifiuta, ancora troppo sconvolto dalla scomparsa nel ...