La Sposa | trama e anticipazioni del primo episodio

(Di domenica 16 gennaio 2022) Questa sera andrà in onda la prima puntata della nuova fiction Rai: La. Lae ledel. Un nuovo progetto tardato Rai Fiction sta per fare il proprio debutto. Questa sera, domenica 16 gennaio, su Rai 1, andrà in onda ildi una storia che promette forti emozioni. A partire dalle ore 21.25 avremo modo di conoscere nel dettaglio tutte le sfaccettature delle vicende e dei personaggi. Serena Rossi nei panni di Maria (via social)Intanto, però, per arrivare preparati all’appuntamento cerchiamo di orientarci tra le storie dei protagonisti e scopriamo qualcosa in più circa lae cosa vedremo nel. Si tratta di un progetto a cui la Rai ...

Advertising

ParliamoDiNews : La sposa, anticipazioni e trama prima puntata 16 gennaio 2022 #sposa #anticipazioni #trama #puntata #gennaio - infoitcultura : La Sposa anticipazioni prima puntata, la trama del 16 gennaio - infoitcultura : La sposa, anticipazioni e trama prima puntata di domenica 16 gennaio 2022 - tuttotv_info : #LaSposa, da domani la nuova fiction di #Rai1 - TRAMA > - tuttotv_info : La Sposa, trama, prima puntata, domenica 16 gennaio 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Sposa trama

...ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di proporre una breve... TELEFILM Su Rai Uno dalle 21.25 La. Calabria, fine anni '60. Per pagare i suoi debiti, la ...Lade "La" continua con la reazione di Italo al matrimonio, ancora innamorato della prima moglie scomparsa nel nulla. Italo non ne vorrà sapere niente di Maria e la tratterà come una ...Parte oggi, in prima serata su Rai 1, la nuova serie diretta da Giacomo Campiotti con Serena Rossi e Giorgio Marchesi ...L’attore bergamasco Giorgio Marchesi fa parte del cast de “La sposa”, nuova serie in tre puntate in onda in prima serata su RaiUno a partire da domenica 16 gennaio. La fiction racconta una storia ambi ...