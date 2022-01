La sposa stasera su Rai 1: le anticipazioni primo e secondo episodio (Di domenica 16 gennaio 2022) Andrà in onda questa sera su Rai 1 la prima puntata della fiction La sposa, con Serena Rossi. Una produzione tutta nuova per Rai 1 che conta di riprendersi anche la domenica sera, con grandissimi numeri, dopo lo strepitoso successo incassato da Doc-Nelle tue mani. E si sa, quando c’è Serena Rossi, ci si aspettano grandi cose, vista la sua bravura sul set. Questa volta chi interpreterà l’attrice? Ne La sposa, Maria (Serena Rossi) è una giovane donna che, per salvare la famiglia dall’indigenza, decide di lasciare la Calabria e accettare il matrimonio per procura con un rude agricoltore vicentino, Vittorio Bassi (Maurizio Donadoni). Siamo nell’Italia, degli anni ’60, anni di grandi cambiamenti e di trasformazioni sociali in tutti i campi, dal costume alla politica. Il Paese è nel pieno del boom economico, ma in alcune zone, al Sud, sono ancora diffuse ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 16 gennaio 2022) Andrà in onda questa sera su Rai 1 la prima puntata della fiction La, con Serena Rossi. Una produzione tutta nuova per Rai 1 che conta di riprendersi anche la domenica sera, con grandissimi numeri, dopo lo strepitoso successo incassato da Doc-Nelle tue mani. E si sa, quando c’è Serena Rossi, ci si aspettano grandi cose, vista la sua bravura sul set. Questa volta chi interpreterà l’attrice? Ne La, Maria (Serena Rossi) è una giovane donna che, per salvare la famiglia dall’indigenza, decide di lasciare la Calabria e accettare il matrimonio per procura con un rude agricoltore vicentino, Vittorio Bassi (Maurizio Donadoni). Siamo nell’Italia, degli anni ’60, anni di grandi cambiamenti e di trasformazioni sociali in tutti i campi, dal costume alla politica. Il Paese è nel pieno del boom economico, ma in alcune zone, al Sud, sono ancora diffuse ...

Advertising

Tg1Rai : Su @RaiUno - stasera in prima serata - al via la nuova fiction 'La sposa', con @serenarossi_com , @GiorgioMarche13… - drogataditv : RT @Tg1Rai: Su @RaiUno - stasera in prima serata - al via la nuova fiction 'La sposa', con @serenarossi_com , @GiorgioMarche13 e Maurizio… - Maria33759436 : Talento , umiltà , bravura Serena Rossi Stasera 21.30 La sposa - weasleydivino : @flyingalbus @CedrataDiggory ALBUS VELOCE XHE STASERA CEDRIC SI SPOSA FORZA IO TIFO PER TE - upasclaire : RT @Tg1Rai: Su @RaiUno - stasera in prima serata - al via la nuova fiction 'La sposa', con @serenarossi_com , @GiorgioMarche13 e Maurizio… -