La Sposa, Stasera su Rai 1 la Prima Puntata della Nuova Fiction con Serena Rossi (Di domenica 16 gennaio 2022) Debutta Stasera La Sposa, Nuova Fiction di Rai 1 con Serena Rossi nel ruolo di una donna del sud coraggiosa e forte che, per salvare la sua famiglia, accetta un matrimonio per procura... Leggi su comingsoon (Di domenica 16 gennaio 2022) DebuttaLadi Rai 1 connel ruolo di una donna del sud coraggiosa e forte che, per salvare la sua famiglia, accetta un matrimonio per procura...

Advertising

weasleydivino : @flyingalbus @CedrataDiggory ALBUS VELOCE XHE STASERA CEDRIC SI SPOSA FORZA IO TIFO PER TE - upasclaire : RT @Tg1Rai: Su @RaiUno - stasera in prima serata - al via la nuova fiction 'La sposa', con @serenarossi_com , @GiorgioMarche13 e Maurizio… - sissiisissi2 : RT @Tg1Rai: Su @RaiUno - stasera in prima serata - al via la nuova fiction 'La sposa', con @serenarossi_com , @GiorgioMarche13 e Maurizio… - antonello_fresu : RT @Tg1Rai: Su @RaiUno - stasera in prima serata - al via la nuova fiction 'La sposa', con @serenarossi_com , @GiorgioMarche13 e Maurizio… - allesword : RT @SuperGuidaTV: Abbiamo intervistato Giorgio Marchesi e Serena Rossi, protagonisti stasera su Rai 1 de' #LaSposa - A Serena abbiamo doman… -