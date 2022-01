La Sposa, Serena Rossi e il ricordo della nonna: “Do voce alle donne come lei” (Di domenica 16 gennaio 2022) Serena Rossi si prepara al debutto de La Sposa, la nuova fiction di Rai 1 che già promette di entrare nel cuore dei telespettatori. L’attrice napoletana è uno dei volti più amati della televisione italiana e i motivi sono tanti: a ogni sua apparizione dimostra il suo grande talento (sa fare praticamente tutto), ma a questo si affianca la profonda sensibilità che traspare dalle sue parole. La Rossi è da sempre molto legata alla famiglia e alle sue origini, in particolare alla nonna scomparsa di recente. Ed è per lei la dedica più bella. Serena Rossi, la dedica alla nonna che non c’è più In attesa del debutto de La Sposa, in programma domenica 16 gennaio su Rai 1, Serena ... Leggi su dilei (Di domenica 16 gennaio 2022)si prepara al debutto de La, la nuova fiction di Rai 1 che già promette di entrare nel cuore dei telespettatori. L’attrice napoletana è uno dei volti più amatitelevisione italiana e i motivi sono tanti: a ogni sua apparizione dimostra il suo grande talento (sa fare praticamente tutto), ma a questo si affianca la profonda sensibilità che traspare dsue parole. Laè da sempre molto legata alla famiglia esue origini, in particolare allascomparsa di recente. Ed è per lei la dedica più bella., la dedica allache non c’è più In attesa del debutto de La, in programma domenica 16 gennaio su Rai 1,...

