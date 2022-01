La Sposa, le anticipazioni della prima puntata (Di domenica 16 gennaio 2022) La Sposa, anticipazioni prima puntata: in onda il 16 gennaio 2022 la prima puntata della serie drammatica in costume con Serena Rossi. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di domenica 16 gennaio 2022) La: in onda il 16 gennaio 2022 laserie drammatica in costume con Serena Rossi. Tvserial.it.

Advertising

infoitcultura : La Sposa, primo appuntamento della nuova fiction Rai con Serena Rossi: anticipazioni e trama del 16 gennaio - TV_Italiana : I matrimoni per procura sono al centro della trama di #LaSposa: la nuova fiction in onda da stasera su @RaiUno con… - AnnaMancini81 : La sposa film Rai 1 – trama, cast, finale - redazionetvsoap : #StaseraInTv parte #LaSposa, la nuova #serietv di #Rai1 con #serenarossi. Ecco tutti i personaggi della nuova… - Giornaleditalia : #lasposaserenarossigiorgiomarchesi La Sposa anticipazioni prima puntata in onda il 16 gennaio su Rai 1: la vita di… -