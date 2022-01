La Sposa, chi è Mario Sgueglia, l’attore che fa Antonio? Età, moglie, figli, film e serie tv, Instagram (Di domenica 16 gennaio 2022) Mario Sgueglia interpreta Antonio nella serie tv di Rai 1 La Sposa. Andiamo a conoscere meglio insieme tutti i dettagli e le curiosità sulla sua vita privata e professionale. Leggi anche: Tutto su Serena Rossi: età, marito, carriera, Instagram La Sposa, chi è Mario Sgueglia, l’attore che fa Antonio? Età Mario Sgueglia è nato a... Leggi su donnapop (Di domenica 16 gennaio 2022)interpretanellatv di Rai 1 La. Andiamo a conoscere meglio insieme tutti i dettagli e le curiosità sulla sua vita privata e professionale. Leggi anche: Tutto su Serena Rossi: età, marito, carriera,La, chi èche fa? Etàè nato a...

Advertising

Giornaleditalia : #giorgiomarchesi Chi è Giorgio Marchesi moglie, figli, film, genitori, dove vive, età: tutto sull'attore de La Sposa - pam_iskra : RT @LoPsihologo: C'è chi si laurea a 23 anni ma aspetta 8 anni per un vero lavoro. Chi non ha una laurea ma a 23 anni ha già un lavoro fiss… - wonderssimoon : RT @LoPsihologo: C'è chi si laurea a 23 anni ma aspetta 8 anni per un vero lavoro. Chi non ha una laurea ma a 23 anni ha già un lavoro fiss… - _Alessialapenna : RT @LoPsihologo: C'è chi si laurea a 23 anni ma aspetta 8 anni per un vero lavoro. Chi non ha una laurea ma a 23 anni ha già un lavoro fiss… - ventiwinds : @abysscryoprince MA CHI SI SPOSA -