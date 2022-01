La Sposa: anticipazioni seconda puntata di domenica 23 gennaio 2022 (Di lunedì 17 gennaio 2022) La Sposa - Serena Rossi, Giorgio Marchesi e Antonio Nicolai E’ Giacomo Campiotti il regista de La Sposa, fiction in tre puntate con Serena Rossi e Giorgio Marchesi ambientata tra Calabria e Veneto ma girata in realtà tra Puglia, Piemonte e Lazio. Anche in questo nuovo progetto il sessantaquattrenne di Varese, con la sensibilità che contraddistingue sempre i suoi lavori – basti pensare a Braccialetti Rossi e Ognuno è Perfetto - dirige e valorizza una nuova leva, il piccolo Antonio Nicolai, che interpreta Paolino. A seguire tutte le anticipazioni, aggiornate episodio per episodio. 1×02: Maria riesce a conquistare la fiducia di Paolino e vuole che torni a scuola. Con l’aiuto di Carla, una sua amica bracciante con una forte coscienza politica, convince la maestra del paese a fargli sostenere l’esame p -er frequentare la terza ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 17 gennaio 2022) La- Serena Rossi, Giorgio Marchesi e Antonio Nicolai E’ Giacomo Campiotti il regista de La, fiction in tre puntate con Serena Rossi e Giorgio Marchesi ambientata tra Calabria e Veneto ma girata in realtà tra Puglia, Piemonte e Lazio. Anche in questo nuovo progetto il sessantaquattrenne di Varese, con la sensibilità che contraddistingue sempre i suoi lavori – basti pensare a Braccialetti Rossi e Ognuno è Perfetto - dirige e valorizza una nuova leva, il piccolo Antonio Nicolai, che interpreta Paolino. A seguire tutte le, aggiornate episodio per episodio. 1×02: Maria riesce a conquistare la fiducia di Paolino e vuole che torni a scuola. Con l’aiuto di Carla, una sua amica bracciante con una forte coscienza politica, convince la maestra del paese a fargli sostenere l’esame p -er frequentare la terza ...

