La Sposa: anticipazioni seconda puntata 23 Gennaio 2022 (Di domenica 16 gennaio 2022) La Sposa: si accende finalmente il triangolo Italo-Maria-Antonio. Ecco cosa succederà nella puntata in onda domenica prossima su Raiuno Andrà in onda domenica 23 Gennaio 2022, alle 21.25 su Raiuno, la seconda puntata de "La Sposa", miniserie in tre puntate per la regia di Giacomo Campiotti, con protagonista la versatile Serena Rossi. Nei due episodi che vedremo, l'autopsia sul corpo di Giorgia scagionerà finalmente Italo da ogni accusa: l'uomo, interpretato da Giorgio Marchesi, è tuttavia ancora provato dalla morte della moglie, tanto che tenterà di togliersi la vita. Un gesto estremo dal quale solo Maria riuscirà a dissuaderlo. Nel frattempo, la ragazza riceve delle brutte notizie dalla Calabria: suo fratello si è gravemente ammalato di tifo, per questo ...

