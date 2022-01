La Sposa | anticipazioni prima puntata 16 gennaio 2022 | cast della fiction di Rai 1 | trama episodi | quante puntate sono

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 16 gennaio 2022) Debutta questa sera, domenica 16, su Rai 1 la nuova‘La’, che vede tra le protagoniste l’attrice Serena Rossi. Proprio lei interpreterà una giovane donna calabrese, che per garantire un futuro migliore alla famiglia deciderà di accettare il matrimonio per procura con un agricoltore del Nord. La16Laè la storia di emancipazione di una giovane donna del Sud degli anni ’60, che decide di accettare il matrimonio per procura con un agricoltore vicentino. Siamo nell’Italia dei grandi cambiamenti e delle trasformazioni social, nel pieno boom economico, anche se in alcune zone, soprattutto al Sud, ...