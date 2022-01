La sorpresa di Amadeus: prima serata con Maneskin superospiti (Di domenica 16 gennaio 2022) AGI - Sono i Maneskin i super ospiti della prima serata del Festival di Sanremo. Lo ha annunciato, al Tg1, il conduttore e direttore artistico della kermesse, Amadeus: "Loro sono il gruppo più cercato, amato, desiderato e premiato al mondo in questo momento. Li ringrazio per aver accolto il mio invito". "Sarà una grandissima emozione tornare a Sanremo, è stato da lì il punto di svolta, lì è cominciato tutto quanto. Ringraziamo Amadeus di averci invitato e di aver creduto nel nostro pezzo nel 2021 (il brano Zitti e buoni con cui hanno vinto la manifestazione, ndr). Daremo il cuore", hanno detto i Maneskin al Tg1, in collegamento da Los Angeles. Leggi su agi (Di domenica 16 gennaio 2022) AGI - Sono ii super ospiti delladel Festival di Sanremo. Lo ha annunciato, al Tg1, il conduttore e direttore artistico della kermesse,: "Loro sono il gruppo più cercato, amato, desiderato e premiato al mondo in questo momento. Li ringrazio per aver accolto il mio invito". "Sarà una grandissima emozione tornare a Sanremo, è stato da lì il punto di svolta, lì è cominciato tutto quanto. Ringraziamodi averci invitato e di aver creduto nel nostro pezzo nel 2021 (il brano Zitti e buoni con cui hanno vinto la manifestazione, ndr). Daremo il cuore", hanno detto ial Tg1, in collegamento da Los Angeles.

