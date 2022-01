La Roma ritrova la vittoria | 1-0 al Cagliari

Leggi su funweek

(Di domenica 16 gennaio 2022) Laladopo due sconfitte consecutive e supera all’Olimpico il, 1-0 il risultato finale. A sbloccare il risultato il nuovo arrivo portoghese Sergio Oliveira, al 33? su rigore dopo un fallo di mano. In un Olimpico semideserto per il limite agli spettatori come contrasto alla diffusione del Covid, il nuovo acquisto giallorosso decide la sfida trasformando un penalty. Ilriesce ad essere pericoloso all’84’ con un tiro violento di Joao Pedro in una sfida caratterizzata dalle occasioni dei padroni di casa: lasfiora il raddoppio con Abraham al 63? Veretout al 74?, Zaniolo all’80’. I giallorossi salgono a 35 punti agganciando la Lazio, ilfermo a 16 punti e terzultimo in classifica. Funweek.