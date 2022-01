La Roma del Seicento: il volume martedìin regalo con il Corriere (Di domenica 16 gennaio 2022) Come tutti gli altri libri successivi della serie sarà in vendita con il "Corriere della Sera" e con "La Gazzetta dello Sport" al prezzo di euro 7,90 più il costo del quotidiano. Le uscite successive:... Leggi su corriere (Di domenica 16 gennaio 2022) Come tutti gli altri libri successivi della serie sarà in vendita con il "della Sera" e con "La Gazzetta dello Sport" al prezzo di euro 7,90 più il costo del quotidiano. Le uscite successive:...

Advertising

matteosalvinimi : Prosegue la saga dei cinghiali in centro a Roma, in questo episodio si trovano al Pronto Soccorso del Gemelli. Una… - Agenzia_Ansa : Il popolo dei no vax torna a Roma. Dopo settimane di assenza, la galassia di sigle che si oppone all'obbligo di vac… - you_trend : ?? Suppletive collegio Roma 1: alle 12 affluenza al 3,18% (precedenti suppletive del 1° marzo 2020: 5,83%) - MariaRi51998434 : @GiuseppePalma78 E un'altra cosa, hai saputo la sentenza del tar di Roma? Da buon avvocato cosa dici ai familiari d… - egos23 : Mi piace Roma perché ti siedi al tavolo e ti ritrovi a parlare con quelli vicino, ieri una 18enne ci ha fatto commu… -